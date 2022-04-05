Воронеж, 5 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Не приобретать птиц, которыми торгуют на Благовещенье, призвал жителей Воронежской области региональный департамент природных ресурсов 5 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Перед Благовещением браконьеры отлавливают диких птиц — после непродолжительного плена в клетке они не выживут даже на свободе

«Давно наметилась печальная тенденция: птиц, пойманных весной в лесах, накануне Благовещения продают на стихийных «птичьих рынках». Экологи и общественники бьют тревогу. Птицы находятся в болезненном состоянии, лететь сами уже не могут, нередко становятся добычей хищников, гибнут под колёсами автомобилей, иной раз — от чрезмерного сдавливания в руках покупателей», — уточнили в департаменте.

Экологи отмечают, что в прежние времена перелётных птиц ловили осенью, в тепле они пережидали зиму — о них заботились, кормили. На Благовещенье выпускали, заботясь о том, чтобы птица взлетела.

«Как горько и больно в День Благовещения Пресвятой Богородицы смотреть на голодных птиц, плотно набитых в клетки! Только общими усилиями мы сможем предотвратить подобные преступления против природы!» — обратились сотрудники департамента природных ресурсов к воронежцам.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в Воронеже в преддверии Благовещенья у церквей появляются торговцы птицами — преимущественно, эти дикие птицы, пойманные в лесу. Даже если они доживают до момента «выпуска», то, как правило, гибнут в городе.