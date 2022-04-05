Ижевск, , 09:45 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 апреля прививку от коронавируса сделали 695 969 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 552 987 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные сутки вакцинировались 265 жителей республики. Второй компонент препарата получили 357 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 783 человека. 136 991 человек прошел ревакцинацию, за выходные – 743 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 498 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 157 144 жителя республики.

За время пандемии в республике подтвердили 164 187 случаев заражения коронавирусом, из них 121 – за минувшие сутки.

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