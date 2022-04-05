Новосибирск, , 09:44 — REGNUM Новосибирская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одобрены предложения о выделении в 2022 году дополнительных 525 млн рублей ФОМСу Новосибирской области, — уточнил Жуков. — Средства пойдут на лечение жителей региона, в том числе на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Он отметил, что такое решение приняла комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований.