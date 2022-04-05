Уфа, , 09:49 — REGNUM Начальника участка одного из предприятий в Башкирии обвинили в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, в ноябре прошлого года в г. Стерлитамаке фигурант уголовного дела нарушил правила охраны труда и промышленной безопасности, допустив бригаду электромонтажников к погрузочно-разгрузочным работам и поручив им переместить панель весом порядка 530 кг при отсутствии грузоподъемного оборудования.

Сообщается, что в итоге груз упал на рабочего. В результате работник получил тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал полностью. Материалы дела переданы в Стерлитамакский городской суд, где они будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии устранили нарушения в работе горнодобывающего предприятия.