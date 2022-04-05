Ярославль, 5 апреля 2022, 09:53 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Всероссийская акция состоится 9 апреля. В этом году её столицей был выбран Ярославль. Главной площадкой станет Волковский театр — здесь текст прочитает его автор — писательница Марина Степнова. Кроме того, его зачитают известные ярославцы ещё на 12 площадках в городе.
Акция «Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цели акции: показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.
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