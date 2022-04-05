Ярославль, , 09:53 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Официальный логотип акции «Тотальный Диктант» Totaldict.ru

«Я планирую принять участие, заявку уже подал. Давно не писал диктантов. Очень люблю читать, всегда уверенно чувствовал себя с русским языком, но все равно волнительно», — написал Михаил Евраев.

Всероссийская акция состоится 9 апреля. В этом году её столицей был выбран Ярославль. Главной площадкой станет Волковский театр — здесь текст прочитает его автор — писательница Марина Степнова. Кроме того, его зачитают известные ярославцы ещё на 12 площадках в городе.

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