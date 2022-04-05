Москва, , 09:56 — REGNUM Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военных в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Гвардии полковник Александр Шипов возглавлял тактическую группу которая обеспечивала передвижение запасного командного пункта в заданный район.

Двигаясь по маршруту, группой Шипова была вскрыта действующая на данном направлении диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, имеющая в своем составе боевые машины и артиллерийские орудия.

Гвардии полковник Александр Шипов начальник штаба

Оценив силы противника, офицер принял единственное верное решение – навязать противнику бой, несмотря на неравные силы, и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов, отбросив их тем самым в прилегающий лесной массив.

Продолжая вести шквальный огонь по врагу силами своего подразделения, Шипов дал возможность запасному командному пункту занять заданный рубеж и укрепиться. Группа Александра Шипова в течение ночи умело отражала все попытки противника прорвать оборону запасного командного пункта.

В результате мужественных и слаженных действий вверенного гвардии полковнику Шипову подразделения были подавлены три огневые точки артиллерии, уничтожено четыре боевые машины и до 20 националистов.

Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии полковника Александра Шипова в сочетании с его профессионализмом, все атаки диверсионной группы противника были отбиты. При этом потерь среди личного состава и уничтожения техники запасного командного пункта допущено не было.

В ходе проведения специальной военной операции майор Игорь Ляпунов, вместе с подчиненным личным составом выполнял боевые задачи по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

Майор Игорь Ляпунов заместитель командира инженерно-саперной бригады

В ходе разминирования района одного из населенных пунктов группа Игоря Ляпунова обнаружила отряд националистов. Оценив силы противника, Игорь принял решение навязать ему бой.

Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, майор Ляпунов грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение четырех часов. С наступлением темноты оставшиеся националисты предприняли попытку контрнаступления. Но благодаря заранее сформированным зонам сплошного многослойного огня, группа разминирования майора Ляпунова не позволила взять себя в окружение, и окончательно разгромила противника, взяв часть неонацистов в плен.

Благодаря грамотному руководству майора Игоря Ляпунова удалось предотвратить провокации, готовившиеся против российских военных и мирных жителей, а также избежать потерь среди личного состава и сохранить вооружение и военную технику в боеспособном состоянии.

Подполковник Станислав Хохлов, возглавляя группу российских десантников, выполнял задачи по обеспечению безопасности маршрута движения колонны батальонно-тактической группы наших войск.

Подполковник Станислав Хохлов заместитель начальника штаба

Продвигаясь ночью, скрытно, по лесополосе Станислав обнаружил тщательно замаскированные фортификационные сооружения украинских радикалов.

Скрытно подобравшись к выставленному боевиками охранению, десантники, под руководством подполковника Хохлова атаковали ничего не подозревающего противника. В ходе боестолкновения боевики были обезврежены. Часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена. При осмотре занимаемых десантниками сооружений были найдены документы, раскрывающие положение и характер действий подразделений противника.

Продолжив разведывательно-поисковые действия, российские десантники под руководством Станислава Хохлова обнаружили и взяли в плен две диверсионно-разведывательные группы противника, имевшие при себе телефоны с фото- и видеофиксацией результатов артиллерийских обстрелов, координаты огневых позиций и схемы для корректировки огня артиллерии.

Спустя несколько дней Станислав в составе передвижного пункта управления бригады участвовал в освобождении от украинских националистов стратегически важного населенного пункта. В ходе операции Станислав корректировал огонь артиллерии по позициям противника. В боестолкновении получил ранение средней степени тяжести, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил выполнять задачи.

В ходе огневого поражения националистов при корректировке огня Станиславом были уничтожены две единицы самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим минометом.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям подполковника Хохлова удалось добыть ценные разведданные, сорвать готовящиеся в отношении российских войск провокации и обеспечить освобождение населенного пункта от националистических вооруженных формирований.