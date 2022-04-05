Москва, 5 апреля 2022, 09:56 — REGNUM Министерство обороны России рассказало о новых подвигах российских военных в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Военная операция
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM

Гвардии полковник Александр Шипов возглавлял тактическую группу которая обеспечивала передвижение запасного командного пункта в заданный район.

Двигаясь по маршруту, группой Шипова была вскрыта действующая на данном направлении диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, имеющая в своем составе боевые машины и артиллерийские орудия.

Гвардии полковник Александр Шипов начальник штаба
Гвардии полковник Александр Шипов начальник штаба

Оценив силы противника, офицер принял единственное верное решение – навязать противнику бой, несмотря на неравные силы, и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов, отбросив их тем самым в прилегающий лесной массив.

Продолжая вести шквальный огонь по врагу силами своего подразделения, Шипов дал возможность запасному командному пункту занять заданный рубеж и укрепиться. Группа Александра Шипова в течение ночи умело отражала все попытки противника прорвать оборону запасного командного пункта.

В результате мужественных и слаженных действий вверенного гвардии полковнику Шипову подразделения были подавлены три огневые точки артиллерии, уничтожено четыре боевые машины и до 20 националистов.

Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии полковника Александра Шипова в сочетании с его профессионализмом, все атаки диверсионной группы противника были отбиты. При этом потерь среди личного состава и уничтожения техники запасного командного пункта допущено не было.

В ходе проведения специальной военной операции майор Игорь Ляпунов, вместе с подчиненным личным составом выполнял боевые задачи по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

Майор Игорь Ляпунов заместитель командира инженерно-саперной бригады
Майор Игорь Ляпунов заместитель командира инженерно-саперной бригады

В ходе разминирования района одного из населенных пунктов группа Игоря Ляпунова обнаружила отряд националистов. Оценив силы противника, Игорь принял решение навязать ему бой.

Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, майор Ляпунов грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение четырех часов. С наступлением темноты оставшиеся националисты предприняли попытку контрнаступления. Но благодаря заранее сформированным зонам сплошного многослойного огня, группа разминирования майора Ляпунова не позволила взять себя в окружение, и окончательно разгромила противника, взяв часть неонацистов в плен.

Благодаря грамотному руководству майора Игоря Ляпунова удалось предотвратить провокации, готовившиеся против российских военных и мирных жителей, а также избежать потерь среди личного состава и сохранить вооружение и военную технику в боеспособном состоянии.

Подполковник Станислав Хохлов, возглавляя группу российских десантников, выполнял задачи по обеспечению безопасности маршрута движения колонны батальонно-тактической группы наших войск.

Подполковник Станислав Хохлов заместитель начальника штаба
Подполковник Станислав Хохлов заместитель начальника штаба

Продвигаясь ночью, скрытно, по лесополосе Станислав обнаружил тщательно замаскированные фортификационные сооружения украинских радикалов.

Скрытно подобравшись к выставленному боевиками охранению, десантники, под руководством подполковника Хохлова атаковали ничего не подозревающего противника. В ходе боестолкновения боевики были обезврежены. Часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена. При осмотре занимаемых десантниками сооружений были найдены документы, раскрывающие положение и характер действий подразделений противника.

Продолжив разведывательно-поисковые действия, российские десантники под руководством Станислава Хохлова обнаружили и взяли в плен две диверсионно-разведывательные группы противника, имевшие при себе телефоны с фото- и видеофиксацией результатов артиллерийских обстрелов, координаты огневых позиций и схемы для корректировки огня артиллерии.

Спустя несколько дней Станислав в составе передвижного пункта управления бригады участвовал в освобождении от украинских националистов стратегически важного населенного пункта. В ходе операции Станислав корректировал огонь артиллерии по позициям противника. В боестолкновении получил ранение средней степени тяжести, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил выполнять задачи.

В ходе огневого поражения националистов при корректировке огня Станиславом были уничтожены две единицы самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим минометом.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям подполковника Хохлова удалось добыть ценные разведданные, сорвать готовящиеся в отношении российских войск провокации и обеспечить освобождение населенного пункта от националистических вооруженных формирований.