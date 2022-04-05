Благовещенск, 5 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В южных районах Амурской области на дорогах гололёд. Это стало причиной отмены автобусного сообщения Благовещенска с Хабаровском, Белогорском, Райчихинском, а также посёлками Талакан, Новобурейск и Прогресс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Nikolay Bondar Гололёд

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Движению мешают гололёд, снежные перемёты и накаты. Последствия непогоды устраняют ГКУ «Амурупрадор» и дорожные организации. Работает снегоуборочная техника, трассы покрывают антигололёдными материалами. Расчистка дорог ведётся круглосуточно.

«Борьба с гололедными явлениями и переметами будет вестись до полного устранения последствий непогоды. При необходимости будет привлечен дополнительный резерв спецтехники», — заверили в ГКУ «Амурупрадор».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз циклон обрушивался на Амурскую область 25−26 марта. Тогда в регионе был сильный ветер и шёл дождь со снегом.