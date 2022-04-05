Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Решение о том, каков будет результат переговоров с Россией, Украина должна принять самостоятельно. Соединённые Штаты при этом могут гарантировать поддержку Киеву. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель главы администрации США Джен Псаки.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Самим украинцам и украинским лидерам предстоит решать, как в данном случае выглядит дипломатический выход из ситуации, к каким дискуссиям и каким переговорам они готовы», — подчеркнула Псаки, отвечая на вопрос о реакции Вашингтона на возможное решение Украины, при котором страна потеряет контроль над частью территории на востоке.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что в данной ситуации роль США заключается в том, чтобы поддерживать Киев, «усиливая его переговорную позицию».

«И это включается в себя не только экономическую, но и военную поддержку, — добавила Псаки. — Мы здесь поддерживаем их, и мы не станем заранее предопределять это [исход переговоров]».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов заявил, что Соединённые Штаты Америки не устраивает никакой прогресс в переговорном процессе между Россией и Украиной. По его словам, Западу представляется, что военные действия между Россией и Украиной должны идти вечно, что «никакой мир, тем более — путём переговоров, никогда не придёт на украинские территории, и что все меры мирного разрешения проблемы окажутся под угрозой — их это устраивает».

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