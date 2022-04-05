Штат Калифорния, США, , 09:42 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе)отказался от выступления на фестивале Coachella ещё за две недели до его проведения. Об этом 5 апреля сообщает Page Six, ссылаясь на свои источники.

Канье Уэст Скриншот YouTube

По словам инсайдеров издания, причиной такого решения Уэста стало его желание пройти курс лечения — артист «хочет получить помощь» после того, как публично обвинял бывшую жену Ким Кардашьян в ограничении общения с детьми, а также угрожал её новому возлюбленному, комику Питу Дэвидсону. «Канье определенно отказался от Coachella. Он не репетировал и не ставил постановки. Канье отказался, потому что он хочет оставаться вне поля зрения общественности после всей драмы с Ким и Питом», — поделился источник.

ИА REGNUM напоминает, что об отказе Канье Уэста выступать фестивале Coachella стало известно 4 апреля 2022 года. По данным Page Six, рэпера вероятно заменит исполнитель The Weeknd.

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