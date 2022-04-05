Штат Калифорния, США, 5 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) отказался от выступления на фестивале Coachella ещё за две недели до его проведения. Об этом 5 апреля сообщает Page Six, ссылаясь на свои источники.

Скриншот YouTube Канье Уэст

По словам инсайдеров издания, причиной такого решения Уэста стало его желание пройти курс лечения — артист «хочет получить помощь» после того, как публично обвинял бывшую жену Ким Кардашьян в ограничении общения с детьми, а также угрожал её новому возлюбленному, комику Питу Дэвидсону.«Канье определенно отказался от Coachella. Он не репетировал и не ставил постановки. Канье отказался, потому что он хочет оставаться вне поля зрения общественности после всей драмы с Ким и Питом», — поделился источник.

ИА REGNUM напоминает, что об отказе Канье Уэста выступать фестивале Coachella стало известно 4 апреля 2022 года. По данным Page Six, рэпера, вероятно, заменит исполнитель The Weeknd.