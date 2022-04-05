Нальчик, , 09:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии встретили детей из пострадавших от военных действий районов Донбасса. Первая группа из 35 человек прибыла автобусом из города Макеевка Донецкой народной республики. Их разместили в реабилитационном центре «Радуга» в Нальчике.

Дети

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«В реабилитационный центр «Радуга», сегодня прибыла первая группа детей. Для малышей здесь предусмотрено все — начиная от бытовых условий вплоть до оздоровления и даже обучения. <…> Прибывших сразу же разместили на отдельном этаже, заселили по четыре-пять детей в комнате», — сообщила ГТРК Кабардино-Балкария.

По данным телеканала, в республике уже подготовлены под размещение переселенцев из Донбасса несколько санаториев, в том числе «Вершина», «Кавказ», «Долинск», санаторий им. Калмыкова и «Курорт «Нальчик».

Ранее сообщалось, что на Северный Кавказ прибудут до 7 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. Кабардино-Балкария примет 800 человек.

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