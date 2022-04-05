Ижевск, 5 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 498 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 157 144 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 164 187 случаев заражения коронавирусом, из них 121 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 18 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.

3985 человек скончались, за минувшие сутки скончалась 36-летняя женщина. Накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 17 человек, накануне в больницы попали 25 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3348 человек, 203 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 27 человек – в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 4 апреля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 695 704 человека. Второй компонент препарата получили 552 630 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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