Москва, 5 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. При покупке кофе в зёрнах в первую очередь следует обязательно обратить внимание на упаковка. Это очень важный показатель качества кофе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

Упаковка должна быть герметичной из трёхслойной фольги с клапаном, поскольку на кофе губительно влияют свет и кислород, они могут изменить самые ценные свойства и аромат кофейных зёрен. Лучше покупать кофе в вакуумном брикете, а не в бумажных пакетах.

Также стоит обратить внимание на информацию на упаковке кофе в виде цифр: от 1 (слабая обжарка) до 5 (сильная обжарка). В составе зернового кофе должен быть только «кофе натуральный жареный в зёрнах».

Как сообщало ИА REGNUM, кофейный рынок Гондураса на неопределенный срок потерял покупателей в России и на Украине.

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