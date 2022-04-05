Сеул, , 09:38 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи (сс) Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 1927 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 92 526.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 266 135 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до14267401.

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