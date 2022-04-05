Донецк, , 09:38 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 8:45 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк из миномёта.