Вашингтон, 5 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российские нападающие Владимир Тарасенко, оформивший дубль, Иван Барбашёв и Павел Бучневич. Также отличился Брэйден Шенн.

В составе «Аризоны» точным броском отметился форвард Ник Шмальц.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 88 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 49 очками.

Читайте также: Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»