Москва, , 09:37 — REGNUM Студенты российских вузов имеют право подать заявление на продолжение дистанционного формата обучения. Об этом сообщает Минобрнауки РФ на портале «Объясняем. рф».

Студенты НИУ ВШЭ

«Студент может подать заявление о сохранении такого формата учебы в вуз. Учтя конкретные жизненные обстоятельства, в том числе удаленное местонахождение, администрация может пойти ему навстречу», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля «многие вузы вернулись на очное обучение, что вызвало вопросы у иностранцев и иногородних студентов».