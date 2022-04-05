5 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Пользователи отреагировали на то, что в Германии автопроизводители готовятся к худшему сценарию из-за требования России об оплате газа рублями.

Наталия Николаева, , 10:12 — REGNUM Ситуация с требованием России к странам ЕС оплачивать поставки газа в рублях получила новое информационное развитие: Süddeutsche Zeitung заявило о том, что автопроизводители в Германии готовятся к худшему из-за угрозы отключения российского газа. В комментариях, которые посыпались после публикаций, превалирует точка зрения, что «санкции, наконец, начали давать плоды: на Западе рубят себе ноги, чтобы русским было больно».

Автомобильная промышленность spencer cooper

Газета Süddeutsche Zeitung предрекает худший сценарий для автомобилестроения в Германии из-за возможного прекращения импорта газа из России после требований об оплате рублями. Найти замену сырью из РФ можно частично до конца года, приводится заявление главы Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде. По его словам, «цепочки поставок испытывают сильнейший стресс», в результате может возникнуть дефицит и рост цен на другие сырьевые ресурсы.

Не только автомобильные корпорации, но и кондитеры в Германии опасаются полной остановки и исчезновения отрасли в стране в связи с прекращением поставок топлива и сырья из России.

5 апреля стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа. В то же время заявляется, что в ЕС обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа.

Эти заявления стали поводом для эмоциональных дискуссий в социальных сетях, прессе и мессенджерах. В ходе обсуждения некоторые комментаторы дают ещё более мрачный прогноз, чем Андреас Раде. По мнению отдельных пользователей, при резком росте цен за бензин автомобиль скоро станет роскошью, предлагая «готовить дровишки на зиму».

«Зачем нужен автомобиль, если бензин по три евро? А ещё за электричество платить, тепло, жену и её кошку кормить… Помни, немецкий патриот, пересаживаясь на самокат и поедая лебеду, ты разишь Путина в самое сердце!» — иронизирует Bash-Na-Bash.

АЗС в Германии Christian A. Schröder

«Немцам можно предложить контролировать расход газа. Прикручивая газ, приговаривайте: «Получи, Путин», — продолжает в том же тоне «Боевой пискарь».

«Есть поменьше мяса, меньше дышать. Есть поменьше хлеба, он подорожает. Про «Мерседесы» и БМВ можно забыть, вам уже не до них будет!» — считает Александр А.

«Германия — это сердце ЕС. А машиностроение (различное) — это «сердце» Германии. Может, нам нанести уже этот один удар для усмирения всего ЕС?» — задаётся вопросом «Дядюшка Ф.».

«Автоконцерны Германии не пострадают, пострадают рабочие Германии. Как так? А очень просто. Эти концерны давно транснациональные, просто перенесут свои производства туда, где с Россией не ссорились. А вот немецкие рабочие останутся без работы», — остужает пыл предыдущих комментаторов less.

На что им замечают, что «со временем» Россия будет готова оказать немецким автомобильным концернам «одолжение, закупая их» продукцию за часть стоимости. Другие призывают страны ЕС определиться, введут они эмбарго или нет: «То введут, то не введут, а то ведут себя, как невеста в первую брачную ночь».

«А вы уверены, что с такими метаниями у России не появится желание закрыть вентиль на пару недель?» — оставляет открытым вопрос vadickreutov.

Некоторые пользователи напоминают, что в Германии уже пытались «понять русского человека», не только читая Толстого, Достоевского и Пушкина, но и придя в 1941 году в Россию. Но «всё зря, ничего не поняли».

«Питер в блокаду взяли на целых три года, а взять не смогли! Неужели какими-то санкциями решили напугать насмерть? Ну-ну… Рубите себе ноги, чтобы русским было больно», — пишет Nik N.

«Назло России «ощутим дефицит во многих сферах», — вставляет ироничную реплику Vasya I.

«В Германии назло россиянам и Путину должны отказаться от газа, не мыться, не жрать и на самокаты советского периода перейти?» — недоумевает Майя.

«Ну что, бюргеры, сдуваетесь уже? Скоро сладкое закончится, зерна не будет, пива тоже, «Октоберфест» накроется медным тазом… А они всё ещё думают. Сказали в рублях — значит, в рублях», — добавляет petrovich.

Пшеница Government.ru

«Нет рублей — нет газа. Всё же просто», — согласен Игорь.

«Откажутся платить в рублях. И Европа опустеет», — сгоряча пишет Bas D.

«Что же, санкции начали давать плоды. Ещё чуть-чуть и всё, Германии капут?» — строит прогнозы kolpakov.

«Россия могла бы наладить экспорт в Германию фуфаек вместо газа. Шерстяные пижамы, спальные шапки-ушанки — тут выбор большой, начиная с кролика. Войлочные носки для сна. Одеяла толщиной с матрац и т.д.», — видит будущее торговых отношений Иван Ч.

Кто-то полагает, что «немцы начали подозревать, что Шольца и Аннулену им с Украины подсунули, дабы развалить Европу изнутри».

«Отказ от российского газа на данный момент — это преступная диверсия против Германии», — уверен prodjektor p.

«А я их, европейцев, раскусил. Они поняли, что в России скоро будет лучше, чем у них, и они попросятся в состав России. Вот прощелыги!» — подтрунивает Сергей Л.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии автопроизводители готовятся к худшему сценарию