Ташкент, 5 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. МВД Узбекистана займется пропагандой соблюдения правил дорожного движения среди учащихся и воспитанников детских садов, сообщает Подробно. уз.

Jessica Gardner Ташкент

Соответствующее постановление «О мерах по надёжному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Президент поручил МВД в месячный срок разработать проект правительственного решения, направленного на усиление пропаганды правил дорожного движения среди учащихся», — говорится в публикации.

Согласно документу, воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ будут обучать основам движения на дорогах, перекрестках и пешеходных переходах в практическо-показательной форме, а также прививать им дисциплину дорожного движения, начиная с раннего детства.

Кроме того, документом предусмотрено создание в школах кабинетов безопасности движения, в махаллях (кварталах, сообществах) – площадок по обучению дорожному движению.

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