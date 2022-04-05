Харьков, Украина, , 09:35 — REGNUM Свыше 10 тонн гуманитарной помощи доставили жителям населенных пунктов Шиповатое и Хатнее в Харьковской области российские военнослужащие. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Гуманитарная помощь Управление пресс-службы правительства Тульской области

Гуманитарная помощь была доставлена военнослужащими ВС РФ на большегрузных автомобилях в сопровождении военной полиции в населенные пункты Шиповатое и Хатнее Харьковской области в рамках проведения специальной военной.

Ее общий объем составляет более 10 тонн, она была распределена и выдана, в первую очередь, семьям с маленькими детьми и пожилым людям. При этом выдача продуктовых наборов и предметов первой необходимости производилась в центре населенных пунктов всем нуждающимся жителям.

Также указывается, что местные жители, находясь без продуктов первой необходимости, несколько дней ожидали данную гумпомощь и поблагодарили за нее российских военнослужащих.

Кроме того, отмечается, что люди берут гуманитарную помощь для соседей, пожилых родственников и знакомых, не получая отказа от российских военных. Следующие гуманитарные конвои будут направлены в Харьковскую область в ближайшие дни.

Отметим, в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает в круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.