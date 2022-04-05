Канберра, 5 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, отвечая на вопросы журналистов в ходе очередной пресс-конференции, был вынужден признать, что несмотря на усилия властей, цены на бензин снижаются не во всех местах. Об этом 5 апреля сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

В то время как в некоторых районах Австралии наблюдается падение цен, Моррисон признал, что еще есть места, особенно в сельской местности, где снижения цен на заправках не произошло.

«Потребуется некоторое время, чтобы до снижение цен до них дошло. Там литр все еще стоит где-то 2 доллара», — сказал Моррисон.

Однако, заверил Моррисон, жители сельской местности скоро увидят снижение цен на топливо.