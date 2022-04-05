Канберра, 5 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Многие экономисты с уверенностью говорят, что в 2022 году простые жители Австралии могут точно ожидать роста цен на продукты питания в крупнейших супермаркетах страны. Об этом 5 апреля сообщил телеканал Nine News.

Picserver.org Инфляция

Например, в недавнем отчете директора аналитической фирмы Morningstar Йоханнеса Фола говорится, что цены на продукты питания в Австралии «развиваются в правильном направлении». По его словам, рост цен на продовольствие «в среднем будет оцениваться в однозначных цифрах» во второй половине 2022 финансового года.

В настоящее время общая инфляция в Австралии составляет 3,5 процента, при этом прогнозы министерства финансов страны в недавнем федеральном бюджете предполагают, что инфляция достигнет 4,25 процента до окончания текущего финансового года.

Увеличение отпускных цен на прилавках связано с более высокими ценами на энергоносители, слабым ростом населения Австралии, увеличением потребления продуктов вне дома и временным увеличение затрат на цепочку поставок из-за пандемии.