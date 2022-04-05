Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM В Ростовской области ожидаются заморозки. В донском управлении МЧС предупредили о опасном явлении и объявили в связи с ним штормовое предупреждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заморозки

Согласно прогнозу синоптиков, 5 и 6 апреля в ночные и утренние часы местами по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 1…-2 градуса. Донские спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона позаботиться о собственной безопасности в связи с понижением температуры.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области местами ожидается также мокрый снег. Тёплая весенняя погода вернутся на Дон днём 6 апреля.

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