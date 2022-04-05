Казань, , 09:33 — REGNUM В выставочном центре «Казанская ярмарка» 8−9 апреля пройдет 26-я международная специализированная выставка «Туризм. Спорт. Активный отдых». Об этом сообщает Госкомитет РТ по туризму.

Туризм ИА REGNUM

Казань для презентации своего туристического потенциала и популяризации новых направлений и маршрутов посетит 31 компания из девяти городов и регионов России. Главными экспозициями станут стенды Алтайского края, Ленинградской области и Ставропольского края.

Также на выставке будут представлены достопримечательности Татарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на увеличение туристического потока и бронирование гостиничных номеров в Татарии положительное влияние оказали программы кешбэка.

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