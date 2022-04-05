Краснодар, 5 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Полторы тысячи гектаров новых виноградников планируется заложить в Краснодарском крае в 2022 году, сообщили 5 апреля в пресс-службе администрации региона. Аграрии приступили к работам по закладке молодых садов и виноградников.

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«В Анапе, Новороссийске и Крымском районе высадили первые 116 гектаров. Всего же в 2022 году планируем заложить 1500 гектаров. Важно, что большинство новых саженцев отечественные — выращены в наших питомниках. Сегодня на территории региона три таких центра. Ежегодно они производят порядка 4,5 млн саженцев», — прокомментировал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Весной планируется заложить 650 га виноградников, ещё 850 заложат осенью. Самые большие площади появятся в Темрюкском и Крымском районах, Анапе и Новороссийске.

Также на Кубани началась закладка молодых садов. В 2022 году планируется высадить 1 700 га, в том числе 600 га весной. Как уточняется, будет использовано 70% отечественного посадочного материала, ещё 30% — под выращивание зарубежных сортов яблок.

В 2021 году в Краснодарском крае было собрано более 200 тысяч тонн урожая. В 2022 году на закладку новых насаждений и уход за виноградниками из краевого и федерального бюджетов выделено более 729 млн рублей. На закладку и уход за садами в 2022 году на Кубани выделили около 1 млрд рублей.