Тампа, США, , 09:31 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Никита Кучеров Nhl.com

В составе «Торонто» хет-трик оформил нападающий Остон Мэттьюс. Ещё по шайбе забросили Пьер Энгвалль, Александр Керфут и Митчелл Марнер.

В составе «Тампы» точными бросками отметились российский форвард Никита Кучеров и защитник Ян Рутта.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 95 очков. «Тампа» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 93 очками.

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