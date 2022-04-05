Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
Тампа, США, 5 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.
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Никита Кучеров
В составе «Торонто» хет-трик оформил нападающий Остон Мэттьюс. Ещё по шайбе забросили Пьер Энгвалль, Александр Керфут и Митчелл Марнер.
В составе «Тампы» точными бросками отметились российский форвард Никита Кучеров и защитник Ян Рутта.
На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 95 очков. «Тампа» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 93 очками.
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