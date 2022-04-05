Кемерово, , 09:31 — REGNUM Решение о проведении спецоперации принято, потому что медлить было уже нельзя. Такое мнение высказала кемеровчанка, кандидат исторических наук Юлия Ладыгина.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восемь лет жители Донбасса подвергались геноциду со стороны украинского политического режима. И я считаю, что Российская Федерация сделала всё для того, чтобы избежать полномаштабных действий. Но как мы видим, в сложившейся ситуации больше медлить было нельзя, потому что Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада и, соответственно, она встала перед угрозой полномасштабного конфликта на своей территории. Это бы поставило под угрозу целостность Российской Федерации и вообще существование русских на Украине, — сказала Ладыгина.

Она пожелала участникам спецоперации довести до конца миротворческую операцию и вернуться домой живыми, чтобы «дальше защищать Родину и выполнять свой долг».