Кемерово, 5 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Решение о проведении спецоперации принято, потому что медлить было уже нельзя. Такое мнение высказала кемеровчанка, кандидат исторических наук Юлия Ладыгина.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Восемь лет жители Донбасса подвергались геноциду со стороны украинского политического режима. И я считаю, что Российская Федерация сделала всё для того, чтобы избежать полномаштабных действий. Но как мы видим, в сложившейся ситуации больше медлить было нельзя, потому что Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада и, соответственно, она встала перед угрозой полномасштабного конфликта на своей территории. Это бы поставило под угрозу целостность Российской Федерации и вообще существование русских на Украине, — сказала Ладыгина.

Она пожелала участникам спецоперации довести до конца миротворческую операцию и вернуться домой живыми, чтобы «дальше защищать Родину и выполнять свой долг».