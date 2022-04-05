Грозный, 5 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в защиту ДНР и ЛНР в результате перестрелки с украинскими националистами один из чеченских бойцов был ранен. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Чеченские бойцы под руководством моего дорогого брата Исмаила Агуева наконец-то встретили мало-мальское сопротивление со стороны укронацистов. В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение. Благодаря оперативным действиям взводного медика были ликвидированы все возможные угрозы здоровью раненого силовика», — написал Кадыров.

По его словам, обстановка у украинских националистов «прямо противоположная»: «Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно. Вооружёнными силами РФ уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника. Подобная положительная динамика наблюдается повсюду».

Кадыров также пожелал удачи бойцам на всех фронтах.