Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Студентам Санкт-Петербургского государственного университета могут объявить выговор вместо планируемого ранее отчисления из вуза за участие в несанкционированных уличных акциях. Об этом говорится в материалах ректорского совещания СПбГУ.

Здание Двенадцати Коллегий (СПбГУ) Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время процедуры подготовки приказа о привлечении студентов к дисциплинарной ответственности меру наказания определяет профильная комиссия. Студенты могут предоставить ей сведения об обстоятельствах произошедшего.

«К настоящему времени члены комиссии провели встречи с 20 студентами, 18 из которых сказали о том, что были задержаны случайно, намерений участвовать в несанкционированных мероприятиях у них не было», — сообщается на сайте вуза.

При этом двое студентов заявили, что принимали участие в незаконных акциях, потому что их родственники и друзья проживают на Украине, и причиной участия стали личные переживания.

Все 20 студентов, с которыми провели беседы, заверили, что больше не будут принимать участие в несанкционированных мероприятиях. К тому же ранее все эти учащиеся не получали дисциплинарных взысканий. Комиссия решила, что будет рекомендовать выговор в качестве мер взыскания.

Ранее сообщалось, что в ходе пресечения уличных акций было задержано порядка 40 студентов СПбГУ, от которых вуз потребовал объяснений. Таким образом, рассмотрена лишь половина из выявленных случаев.

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