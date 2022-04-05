Рига, 5 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Граница Латвии с Россией может быть полностью закрыта, сообщил 5 апреля министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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В интервью газете Diena он рассказал, что данный вопрос может быть рассмотрен. Однако решение должно быть принято не только Латвией, но и соседями страны, другими странами Прибалтики, Литвой и Эстонией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Латвии обсуждает предложения, направленные на смягчение потерь от санкционной войны Евросоюза с Россией и Белоруссией.