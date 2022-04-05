Канберра, , 09:33 — REGNUM 5 апреля Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку в стране на исторически низком уровне 0,1%, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу резкого роста стоимости жизни для простых австралийцев. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Правление центрального банка Австралии, взвесив все за и против, все же решило оставить за собой право повысить ставку, которая находятся на текущем уровне с ноября 2020 года.

Ранее в регуляторе долгое время заверяли, что правление хочет, чтобы инфляция устойчиво находилась в диапазоне от двух до трех процентов, прежде чем оно рассмотрит возможность повышения ставки.

«Цены на жилье сильно выросли за последний год, хотя в последнее время ситуация на отдельных рынках жилья стихла … При процентных ставках на исторически низком уровне важно, чтобы стандарты кредитования поддерживались, а у заемщиков были адекватные резервы», — говорится в заявлении председателя правления Резервного банка Австралии Филипа Лоу.