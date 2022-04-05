Канберра, 5 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 5 апреля Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку в стране на исторически низком уровне 0,1%, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу резкого роста стоимости жизни для простых австралийцев. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Правление центрального банка Австралии, взвесив все за и против, все же решило оставить за собой право повысить ставку, которая находятся на текущем уровне с ноября 2020 года.

Ранее в регуляторе долгое время заверяли, что правление хочет, чтобы инфляция устойчиво находилась в диапазоне от двух до трех процентов, прежде чем оно рассмотрит возможность повышения ставки.

«Цены на жилье сильно выросли за последний год, хотя в последнее время ситуация на отдельных рынках жилья стихла … При процентных ставках на исторически низком уровне важно, чтобы стандарты кредитования поддерживались, а у заемщиков были адекватные резервы», — говорится в заявлении председателя правления Резервного банка Австралии Филипа Лоу.