Париж, 5 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. С более чем 10 500 патентами, поданными в 2021 году, Франция подтверждает своё второе место в Европе по инновациям после Германии, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Транспорт и атомная энергетика являются авангардом французских инноваций. В 2021 году было подано около 1009 патентов, что на 0,4% больше, чем в сфере медицины (719 заявок) и информационных технологий (669 заявок).

С 10 537 патентными заявками, поданными в 2021 году, Франция сохраняет свое место в мировом рейтинге инновационных стран. Таким образом, в патентном индексе Европейского патентного ведомства за 2021 год Франция занимает пятое место, как и в предыдущие годы. Несмотря на небольшое снижение на 0,7% (10 554 патента в 2020 г.), страна остается второй на европейском континенте после Германии по количеству поданных патентов.

В мировом рейтинге по-прежнему лидирует США (46 533 патента), затем идут Германия (25 969 патентов), Япония (21 681 патент), Китай (16 665 патентов), Франция (10 537 патентов).