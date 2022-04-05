Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, а также в городе Кудрово Ленинградской области проверят на максимальную температуру более 200 км теплосетей. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На время испытаний подача горячей воды будет ограничена, что не скажется на отоплении.

Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Зона испытаний

В зону испытаний Невского и Красногвардейского районов входят тепловые сети, проходящие по улицам: Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Русановская, Дыбенко, Подвойского, Коллонтай; проспекты Большевиков, Дальневосточный, Искровский, Российский, Товарищеский; Октябрьская набережная.

В зону испытаний города Кудрово входят тепловые сети, проходящие по улицам: Центральная, Австрийская, Венская, Английская, Столичная, Альпийская, Пражская; проспекты Строителей и Европейский; переулок Итальянский.

«Температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий, — уточнили в «Теплосети». — Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов».

Добавим, что во время работ температура теплоносителя — не ниже 100 °C и не выше 110 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ГУП «ТЭК СПб» также проводит испытания на своей сети. С 4 по 8 апреля они затронут теплосети Выборгского, Пушкинского, Красногвардейского, Невского, Фрунзенского и Калининского районов города.