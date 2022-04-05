Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Десять усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, которые способны уничтожать танки и артиллерию, намерено закупить и поставить Киеву министерство обороны США. Об этом 5 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации последних, Пентагон собирается поставить киевским боевикам беспилотники Switchblade-600, вес которых составляет 23 кг, они могут пролетать расстояние 39 км и зависать в воздухе в течение 40 минут.

При этом такой дрон может наносить удары «противотанковым снарядом» и управляется оператором с помощью системы с сенсорным экраном, позволяющей контролировать барражирующую ракету. В оборонном ведомстве США хотят купить эти беспилотники у производителя, а не брать их из уже существующих запасов.

Отметим, ранее, в марте, США уже приняли решение поставить Киеву 100 беспилотников Switchblade, относящихся к серии «300» и способных атаковать пехоту или автомобили