Магас, , 09:25 — REGNUM В Ингушетии предпринимаются меры для задержания нескольких человек, принимавших участие в избиении сотрудника полиции. Один из злоумышленников задержан, решается вопрос о его аресте. По факту применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей возбуждено уголовное дело, сообщили 5 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Драка

Инцидент произошел днем 30 марта 2022 года в городе Магасе. Группа лиц избила полицейского, находившегося при исполнении обязанностей.

«Группа лиц из числа жителей республики, находясь в городе Магас, путем нанесения ударов по различным частям тела, применили насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, находившегося в форменном обмундировании при исполнении своих должностных обязанностей по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы следственного ведомства.

В настоящее время устанавливается местонахождение всех участников нападения на сотрудника МВД.