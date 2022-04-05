Москва, 5 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Исполнитель Дима Билан записал видеообращение к поклонникам. Он опубликовал ролик в своём телеграм-канале 4 апреля.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

На видео Билан поделился, что вынужден перенести выступления в Израиле с апреля на май 2022 года. «Я очень жду встречи с вами, но пока не могу вовремя восстановиться после операции», — объяснил фанатам певец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2022 года Дима Билан перенёс операцию, которая была нужна ему из-за осложнений после перенесённого коронавируса. По словам певца, хирургическое вмешательство связано с «пищеварительной историей».