Лима, , 09:25 — REGNUM В столице Перу – Лиме – введён комендантский час. Об этом заявил президент страны Педро Кастильо, сообщает агентство Reuters.

Педро Кастильо Gob.pe

«Кабинет министров согласился объявить запрет на передвижения людей с 2:00 и до 11:59 во вторник, чтобы защитить фундаментальные права людей», — сказал Кастильо в радиообращении для населения.

Соответствующее решение перуанских властей вызвано массовыми протестами против роста цен на топливо и удобрения, которые привели к травмам и жертвам среди гражданского населения в результате столкновений с правоохранительными органами.