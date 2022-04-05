Лима, 5 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В столице Перу — Лиме — введён комендантский час. Об этом заявил президент страныПедро Кастильо, сообщает агентство Reuters.

Gob.pe Педро Кастильо

«Кабинет министров согласился объявить запрет на передвижения людей с 2:00 и до 11:59 во вторник, чтобы защитить фундаментальные права людей», — сказал Кастильо в радиообращении к населению.

Соответствующее решение перуанских властей вызвано массовыми протестами против роста цен на топливо и удобрения, которые привели к травмам и жертвам среди гражданского населения в результате столкновений с правоохранительными органами.