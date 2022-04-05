Самара, 5 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров пообещал наградить людей, которые спасли 12 человек с тонущего на Волге судна. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Aks-nn.ru Катер на воздушной подушке Марс-700

«В причинах сегодняшнего происшествия на Волге предстоит еще разобраться, дал соответствующие поручения. Но я искренне хочу поблагодарить своих земляков, которые пришли на помощь людям с пострадавшего судна на воздушной подушке. Именно благодаря быстрым и точным действиям экипажа проходившего мимо судна удалось не допустить жертв и оказать людям помощь уже в первые минуты», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что глава региона поручил предоставить сведения о гражданском судне и команде, которая оказалась рядом и спасла пассажиров и экипаж судна на воздушной подушке.

«Обязательно отметим их наградами. Это настоящие герои сегодняшнего дня. Спасибо, что оказались рядом, спасибо за спасённые жизни» — заявил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 апреля на реке Волге рядом с поселком Рождествено опрокинулось судно на воздушной подушке «Нептун-11», которое выполняло рейс по маршруту «Самара-Рождествено». Затопление произошло в 300 метрах от берега. К счастью никто не погиб и не пострадал.