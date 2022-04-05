Брянск, 5 апреля 2022, 09:34 — REGNUM Изъятые на границе культурные ценности передали сотрудники таможни Брянскому государственному краеведческому музею. Среди предметов — редкая книга XVIII века и старинный самовар, сообщили 4 апреля в музее.
Все предметы, пополнившие коллекцию музея, перевозились незаконно, таможенники обнаружили их во время досмотра транспортных средств, пересекающих границу. По решению суда они были обращены в собственность государства. Так, в музейном фонде отныне будут храниться два киотных креста и самовар XIX века, а также ценнейшее печатное издание «Система мира» Иоганна Генриха Ламберта в переводе Михаила Рогозина, отпечатанное в Санкт-Петербурге в 1797 году.
Общая стоимость предметов более 100 тысяч рублей.