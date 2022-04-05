Брянск, 5 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Изъятые на границе культурные ценности передали сотрудники таможни Брянскому государственному краеведческому музею. Среди предметов — редкая книга XVIII века и старинный самовар, сообщили 4 апреля в музее.

Брянский государственный краеведческий музей Изъятые на границе культурные ценности

Все предметы, пополнившие коллекцию музея, перевозились незаконно, таможенники обнаружили их во время досмотра транспортных средств, пересекающих границу. По решению суда они были обращены в собственность государства. Так, в музейном фонде отныне будут храниться два киотных креста и самовар XIX века, а также ценнейшее печатное издание «Система мира» Иоганна Генриха Ламберта в переводе Михаила Рогозина, отпечатанное в Санкт-Петербурге в 1797 году.

Общая стоимость предметов более 100 тысяч рублей.