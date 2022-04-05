* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:23 — REGNUM Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом объявил о прекращении столкновений между силами фронта и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Руха провинции Панджшер.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Себгатулла Ахмади, представитель фронта, сообщил газете «8 Собх», что Сами Османи, один их командиров Фронта сопротивления, был убит, а ещё один член фронта был ранен в ходе боестолкновений.

Он подчеркнул, что за три дня боев было убито более десять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли сообщения о столкновениях с силами сопротивления в последние три дня. Абу Бакр Сиддик, пресс-секретарь губернатора провинции Панджшер, заявил, что столкновений в провинции не происходило.

Однако некоторые местные источники подтвердили факт боёв, утверждая, что ряд жителей уезда Хесарак покинули свои дома из-за столкновений последних трёх дней в Панджшере.