Кызыл, 5 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Туве с приходом тёплой погоды усложнилась пожарная обстановка. По словам главы республики Владислава Ховалыга, на прошлой недели зафиксировано семь степных пожаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

saint-petersburg.ru Степной пожар

В связи с этим он призвал руководителей местных администраций принять жёсткие меры по недопущению пожаров. В частности, необходимо усилить разъяснительную работу среди населения, поскольку чаще всего причиной подобных происшествий становятся палы травы.

Добавим, что власти республики также начали подготовку к сезону паводков.

«Профильным министерствам поручил разработать мероприятия по предотвращению размыва участков дорог, ежегодно подвергаемых разрушению из-за паводков», — написал в своём телеграмм-канале Владислав Ховалыг.