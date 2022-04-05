Чита, , 09:22 — REGNUM По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 5 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 691 635 человек (+152 за последние двое суток), из них завершили вакцинацию — 641 335 (+499 за двое суток).

Вакцинация Mos.ru

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Повторно вакцинировались 198 266 забайкальцев (+58 за двое суток).

Также первый компонент вакцины получили 960 детей (0 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 664 (0 за двое суток).

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