Воронеж, , 09:20 — REGNUM Воронежский областной суд утвердил приговор в отношении трёх фигурантов уголовного дела об изготовлении и торговле оружием, сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

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Канал сбыта средств поражения был пресечён УФСБ России по Воронежской области в рамках противодействиянезаконному обороту оружия в июле 2020 года. Сотрудники ведомства при силовой поддержке Управления Росгвардии по Воронежской области при сбыте переделанного самодельным способом автомата модели АК-103 и двух магазинов с патронами калибра 7,62×39 мм к нему задержали жителей Борисоглебска Руслана А. и Александра Ч., позже был задержан третий фигурант, Андрей Г., по подозрению в незаконном изготовлении оружия. При обысках у задержанных был изъят значительный арсенал боеприпасов, огнестрельного оружия и его основных частей, в том числе переделанные самодельным способом автоматы Калашникова, винтовки, ружья, карабины, пистолеты различных модификаций, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различного калибра, а также оборудование для незаконного изготовления и переделки огнестрельного оружия.

В декабре 2021 года Борисоглебской городской суд признал фигурантов виновными в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на сроки от четырёх лет до одного года.

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда оставила без изменения наказание подсудимым, вынесенное судом первой инстанции.