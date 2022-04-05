Москва, , 09:20 — REGNUM Ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Цель одна — дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, ещё больше обострить ситуацию на Украине. Как показывает история, время всё расставляет по своим местам», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что как по разнарядке, в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии. Президент США Джо Байден сразу же призвал к новым санкциям, ему синхронно вторил премьер Борис Джонсон, а сидевший где-то на базе НАТО президент Украины Владимир Зеленский был срочно привезён в Бучу.

«Кстати, на вопрос «Продолжит ли он вести переговоры с Россией?» — ответил утвердительно. Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как её описывают, это точно отразилось бы на его решении. Иными словами, в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет. Потому что знает правду», — указал спикер Госдумы.

По его убеждению, случившееся — срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя.

«Единственное, к чему мы не можем быть готовы, — к подлости. Это наша одновременно и сильная, и слабая сторона», — отметил также Володин.

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