Бузулукский район, Оренбургская область, , 09:19 — REGNUM Оренбургскую область на конкурсе «Российское дерево года» представит 299-летняя сосна. Это одно из старейших деревьев в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

299-летняя сосна orenburg-gov. ru

Сосна растет на территории знаменитого Бузулукского бора. Дерево окрестили как «царица-сосна» или «сосна-великанша». Высота сосны превышает 30 метров, а диаметр ствола составляет 140 см. Три взрослых человека, взявшись за руки, не способны обхватить дерево.

За свой почтенный возраст и уникальные масштабы сосна внесена в национальный реестр и имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». Голосование в конкурсе «Российское дерево года» пройдет с 1 мая по 1 августа 2022 года на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».